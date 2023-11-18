طريقة عمل خبز الجبن الشيدر والفلفل الأخضر الحار

وصفة خبز بسيطة منكهة بالفلفل الأخضر الحار وجبن التشيدر
المقادير اللازمة
3 أكواب + 2 ملاعق كبيرة من الدقيق (450 جرام)
1 3/4 ملعقة صغيرة ملح (10 جرام)
1/2 ملعقة صغيرة خميرة فورية (3 جرام)
1 1/2 كوب ماء بارد (315 جرام)
أربع حبات كبيرة من الفلفل الأخضر الحار المقطع إلى شرائح
كوب جبنة شيدر مقطعة إلى مكعبات
طريقة العمل
في وعاء خلط كبير، اخلطي الدقيق والملح والخميرة معًا
يضاف الفلفل الحار المحمص المفروم وجبنة الشيدر في خليط الدقيق
أضيفي الماء واخلطي حتى يتشكل خليط
غطي الوعاء بغطاء بلاستيكي واتركيه جانباً لمدة 12 – 18 ساعة
يسخن الفرن إلى 450 درجة
عندما يصل الفرن إلى 450 درجة
ضعي وعاء من حديد الزهر مع غطاء في الفرن وسخني الوعاء لمدة 30 دقيقة
في هذه الأثناء اسكبي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وشكليها على شكل كرة
غطيها بغطاء بلاستيكي واتركيها حتى يسخن القدر
نخرج الوعاء الساخن من الفرن ونضع فيه العجينة
يغطى ويعاد إلى الفرن لمدة 30 دقيقة
بعد 30 دقيقة، أزيلي الغطاء واخبزيه لمدة 15 دقيقة إضافية
أخرجي الخبز من الفرن وضعيه على رف التبريد ليبرد
ثم يقطع ويقدم