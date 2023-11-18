طريقة عمل خبز الجبن الشيدر والفلفل الأخضر الحار

وصفة خبز بسيطة منكهة بالفلفل الأخضر الحار وجبن التشيدر

المقادير اللازمة

3 أكواب + 2 ملاعق كبيرة من الدقيق (450 جرام)

1 3/4 ملعقة صغيرة ملح (10 جرام)

1/2 ملعقة صغيرة خميرة فورية (3 جرام)

1 1/2 كوب ماء بارد (315 جرام)

أربع حبات كبيرة من الفلفل الأخضر الحار المقطع إلى شرائح

كوب جبنة شيدر مقطعة إلى مكعبات

طريقة العمل

في وعاء خلط كبير، اخلطي الدقيق والملح والخميرة معًا

يضاف الفلفل الحار المحمص المفروم وجبنة الشيدر في خليط الدقيق

أضيفي الماء واخلطي حتى يتشكل خليط

غطي الوعاء بغطاء بلاستيكي واتركيه جانباً لمدة 12 – 18 ساعة

يسخن الفرن إلى 450 درجة

عندما يصل الفرن إلى 450 درجة

ضعي وعاء من حديد الزهر مع غطاء في الفرن وسخني الوعاء لمدة 30 دقيقة

في هذه الأثناء اسكبي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وشكليها على شكل كرة

غطيها بغطاء بلاستيكي واتركيها حتى يسخن القدر

نخرج الوعاء الساخن من الفرن ونضع فيه العجينة

يغطى ويعاد إلى الفرن لمدة 30 دقيقة

بعد 30 دقيقة، أزيلي الغطاء واخبزيه لمدة 15 دقيقة إضافية

أخرجي الخبز من الفرن وضعيه على رف التبريد ليبرد

ثم يقطع ويقدم