طريقة عمل خبز البيض

وصفة خبز هش ومميز للغاية

المقادير اللازمة

3 3/4 ملاعق صغيرة من الخميرة الجافة (11 جرامًا)

1 ملعقة كبيرة (13 جرامًا) من السكر

1 3/4 كوب ماء فاتر

1/2 كوب (118 مل) زيت زيتون أو زيت نباتي

4 بيضات كبيرة

1/2 كوب (100 جرام) سكر

1 ملعقة كبيرة (14 جرام) ملح

8 إلى 8 ½ أكواب (1000 إلى 1063 جرام) دقيق متعدد الأغراض

للوجه

بيضة كبيرة

سمسم (اختياري)

طريقة العمل

في وعاء كبير قومي بإذابة الخميرة وملعقة كبيرة (13 جرام) من السكر في الماء

اتركيه جانباً لمدة 5 دقائق

اخفقي الزيت مع الخميرة ثم أضيفي 4 بيضات واحدة تلو الأخرى مع نصف كوب متبقي (100 جرام) من السكر والملح

أضيفي الدقيق تدريجياً عندما تتماسك العجينة واعجني جيداً

ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واعجنيها حتى تصبح ناعمة

نظفي الوعاء وادهنيه بالزيت

ثم أعيدي العجينة إلى الوعاء

نغطيها بغطاء بلاستيكي ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها

نثقب العجينة ونغطيها ونتركها مرة أخرى في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أخرى

خذي نصف العجينة وشكليها إلى 6 كرات

ثم افرديه وقومي بتشكيل العجين معاً علي شكل ظفيرة

اخفقي البيضة المتبقية وادهنيها على الوجه

اتركي العجين يخمر لمدة ساعة أخرى

سخني الفرن إلى 375 درجة

ادهني الأرغفة مرة أخرى

رش الخبز بالسمسم

اخبزيه في الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون

يخرج الخبز من الفرن ويترك ليبرد تماماً

ثم يقطع ويقدم