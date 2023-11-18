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طريقة عمل الرافيولي المقلي بحشو الجبنة

نيفين عباسaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      18 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الرافيولي وصفة مميزة لتحضير عجينة الرافيولي المنزلي بحشو الجبنة

المقادير اللازمة

لعجينة الرافيولي
كوبان من الدقيق
1/2 ملعقة صغيرة من الملح
بيضة واحدة
ملعقة صغيرة من الزيت
1/2 كوب من الماء

للحشو
جين شيدر
جبن موزاريلا

للتغطية
فتات خبز ياباني
بيض مخفوق
دقيق
زيت للقلي

طريقة العمل

العجين
يوضع الدقيق في محضر الطعام مع الملح والبيضة والزيت والماء
يخلط الكل معاً حتى تتماسك العجينة
تخرج العجينة من وتغطى وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة
تفرد العجينة بالشوبك أو بماكينة المكرونة
تحشى بالحشوة
ثم تقطع إلى مربعات بشكل الرافيولي
تغمس في الدقيق
ثم خليط البيض
ثم خليط فتات الخبز الياباني
تقلي في الزيت
ثم يقدم الرافيولي ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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