طريقة عمل الرافيولي المقلي بحشو الجبنة

لمحبي الرافيولي وصفة مميزة لتحضير عجينة الرافيولي المنزلي بحشو الجبنة

المقادير اللازمة

لعجينة الرافيولي

كوبان من الدقيق

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة من الزيت

1/2 كوب من الماء

للحشو

جين شيدر

جبن موزاريلا

للتغطية

فتات خبز ياباني

بيض مخفوق

دقيق

زيت للقلي

طريقة العمل

العجين

يوضع الدقيق في محضر الطعام مع الملح والبيضة والزيت والماء

يخلط الكل معاً حتى تتماسك العجينة

تخرج العجينة من وتغطى وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة

تفرد العجينة بالشوبك أو بماكينة المكرونة

تحشى بالحشوة

ثم تقطع إلى مربعات بشكل الرافيولي

تغمس في الدقيق

ثم خليط البيض

ثم خليط فتات الخبز الياباني

تقلي في الزيت

ثم يقدم الرافيولي ساخن