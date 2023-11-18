الرياضة رابطة لاعبي كرة القدم تجتمع بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

الرياض – هاني البشر

اجتمعت رابطة لاعبي كرة القدم السعوديين مساء اليوم السبت بلاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك في مقر معسكر المنتخب المقام حاليًا في محافظة الأحساء؛ استعدادًا لمواجهات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الرابطة للتعريف بأدوارها والخدمات، التي تقدمها لدعم اللاعبين في الجوانب الفنية والإدارية والقانونية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك تقديم الاستشارات المالية، إضافة إلى دور الرابطة بتمثيلها للاعبين في اللجان وغرف فض المنازعات واتخاذ القرارات. كما تم خلال الاجتماع عرض آلية وطريقة الاشتراك بعضوية الرابطة، والبدء في الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها للاعبين، وقد تم طرح العديد من الاستفسارات من قبل لاعبي المنتخب والاجابة عليها. وقد مثل الرابطة في هذه الاجتماع رئيس مجلس الإدارة محمد السهلاوي، ونائبه موسى الشمري، وكذلك المدير التنفيذي مشاري المقبل ومسؤول تطوير الأعمال عبدالإله البريدي.