بيلينغهام يحصد جائزة الفتى الذهبي 2023

فاز لاعب وسط ريال مدريد، جودي بيلينغهام (20 عامًا) بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم، المقدّمة من يومية توتو سبورت (Tuttosport) الإيطالية.

بيلينغهام حصد 485 صوتًا من 500، ليظفر بالجائزة بنسبة 97٪ في اكتساح تام للأصوات، إذ لم يحقق تلك النسبة في تاريخ الجائزة سوى كيليان مبابي عام 2017.



تمنح توتو سبورت جائزة الفتى الذهبي منذ 2003 ويشارك في التصويت صحفيين فقط، من مختلف المجلات والجرائد الاوروبية مثل ليكيب وآس وبيلد وتلغراف.



وأصبح بيلينغهام ثالث لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة المرموقة بعد مواطنيه واين روني من مانشستر يونايتد عام 2004، ورحيم ستيرلينغ من ليفربول عام 2014.



كما بات أول لاعب تاريخ ريال مدريد ينال جائزة الفتى الذهبي، وحافظ عليها في كنف الدوري الإسباني بعد أن حصدها نجما برشلونة بيدري وغافي في 2021 و2022.



فوز بيلينغهام بجائزة الفتى الذهبي جاءت بعد أسابيع قليلة من حصده جائزة ريموند كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم، في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023.

JUDE BELLINGHAM WINS GOLDEN BOY 2023

Of course he did 🌟 pic.twitter.com/Qz8AR2BfxH

— B/R Football (@brfootball) November 17, 2023