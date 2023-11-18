الرياضة أخضر الطاولة يتأهل إلى بطولة العالم “2024”

جدة- البلاد

في إنجاز كبير، تأهل المنتخب السعودي الأول للرجال لكرة الطاولة لبطولة العالم للفرق، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 25 فبراير 2024 في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، وبذلك يواصل الأخضر تواجده في المحفل العالمي بعد مشاركته في النسخة الأخيرة التي أقيمت في جنوب أفريقيا “نسخة 2023”. بدوره، اعتبر الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد، أن هذا الإنجاز أتى بعد عمل متواصل بعدد كبير من التجمعات الداخلية، وكذلك المشاركات في البطولات الدولية، بدعمٍ من القيادة، وبمتابعة دائمة من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وسمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعـودية الأميـر فهد بن جلوي، مشيرًا إلى أن المستقبل القادم يبشر بخير- بإذن الله. وأوضح البار أن هذا الإنجاز يأتي بعد سلسلة من الإنجازات والتطورات للعبة، حيث جاء مجموعة من لاعبي الفئات السنية في المراكز المتقدمة في التصنيف الدولي، الذي يصدر بشكل شهري من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، إضافة إلى ارتفاع المستويات الفنية في الدوري السعودي، الذي يتواجد فيه اللاعبون المحترفون في منافسات الموسم الرياضي 2023-2024 لأول مرة، والدوري الممتاز للفئات السنية، واستحداث دوري الدرجة الأولى للفئات السنية، مؤكدًا أنهم يعملون على كل الأصعدة من أجل التطوير وعمل نقلة نوعية للعبة.