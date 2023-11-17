الرياضة على مدار يومي 28-29 نوفمبر.. مهرجان فيراري يصل إلى حلبة كورنيش جدة

الرياض – هاني البشر أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية اليوم عن تنظيم “مهرجان فيراري” الذي يمتد على مدار يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في حلبة كورنيش جدة؛ حيث سيكون هذا الحدث بمثابة البدء للعد التنازلي لانطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024. وسيحتفي المهرجان بكل ما يتعلق بفيراري، العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم السيارات، وعودة الفورمولا 1، قمة رياضة السيارات، إلى أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للعام الرابع على التوالي في شهر مارس المقبل. وسيحضر المهرجان سائقا فريق سكوديريا فيراري، تشارلز لوكلير وكارلوس ساينز، إلى جانب أعضاء فريق فيراري للسيارات الفائقة في بطولة العالم للتحمل، والذي يتضمن سائق الفورمولا 1 السابق أنطونيو جيوفينازي وكذلك أليساندرو بيير غيدي وجيمس كالادو. كما سيتضمن مهرجان فيراري عروضاً وأنشطة على مسار الحلبة ومواكب في الشوارع بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الحية والتفاعلية على مدار اليومين، ليشكل حدثاً غامراً مصمم لإشراك عشاق سباقات السيارات بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى شريحة جديدة من الجمهور حول تأثير فيراري على عالم رياضة السيارات، ولا سيما الفورمولا 1.

بدوره، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: “يسعدنا أن نرحب بمهرجان فيراري في جدة للاحتفال بهذه العلامة التجارية الشهيرة والمحبوبة جداً في المملكة وفي جميع أنحاء العالم، ولكي نبدأ أيضاً العد التنازلي لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي لسباق الفورمولا 1 في جدة. يدرك الجميع أنه لا يمكنك التفكير في الفورمولا 1 دون التفكير في فيراري، ومن هنا فإن أسرع حلبة شوارع في العالم تشكّل المكان المثالي لتنظيم مهرجان فيراري والاحتفال على مدار يومين بكل ما يتعلق برياضة المحركات، وندعو جميع سكان جدة للانضمام إلينا والترحيب معنا بفريق سكوديريا في جدة”. وكانت حلبة كورنيش جدة قد أكدت مكانتها سريعاً باستضافة أحد أكثر السباقات حماساً على روزنامة الفورمولا 1، ما يجعل عودة الفورمولا 1 المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 9 مارس 2024، حدثاً لا يفوّت. وسيحظى الجمهور مجدداً بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم / ساعة. وإلى جانب المنافسات الحماسية على حلبة السباق، تعد عطلة نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة جمهورها مرة أخرى بمجموعة حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية والتي تضم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم.