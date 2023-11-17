الرياضة عسير تستقبل شعلة دورة الألعاب السعودية 2023

الرياض – هاني البشر

واصلت شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 جولتها في مختلف أنحاء ومناطق المملكة، ووصلت أمس إلى منطقة عسير، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، حيث تسلّم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، شعلة النسخة الثانية من الدورة خلال زيارتها لمقر الإمارة .

وأعرب أمير عسير، عن اعتزازه بحمل شعلة الدورة والاحتفاء برمزيتها ودعم الرياضيين المشاركين في الحدث، بالإضافة إلى وصول مسيرتها إلى المنطقة وجولتها في أبرز المعالم الحضارية والسياحية في عسير. وثمن الأمير تركي بن طلال، دور الألعاب السعودية في تعزيز روح المنافسة الرياضية والارتقاء باحترافية الرياضيين السعوديين في مختلف الألعاب، منوهاً بحرص ومتابعة سمو وزير الرياضة والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية للرياضة السعودية في الآونة الأخيرة. وفي أجواء احتفالية في مقر إمارة عسير، تسلّم الأمير تركي بن طلال، شعلة الدورة من صاحب المركز الأول لبطولة الخليج لاختراق الضاحية والمركز الثاني للبطولة العربية، والمركز الثاني ببطولة آسيا دحمان عسيري ، وقد شارك في حمل الشعلة خلال زيارتها لمقر الإمارة، ناصر القحطاني، قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها السابق وعضو مجلس رابطة اللاعبين، والحاصل على جائزة المفتاح لأفضل رباضي على مستوى المملكة. وتوجهت الشعلة بعد ذلك إلى قرية بن عضوان في بلّحمر، أحد أبرز الوجهات السياحية للزوار والوفود السياحية في المنطقة، حيث حمل الشعلة خلال الزيارة لاعب الطيران الشراعي عبدالله يحيى الحنيشي، صاحب الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للنزول على النقطة في إندونسيا 2023. ثم توجهت الشعلة إلى حصن معشي في بلّسمر، حيث حمل الشعلة لاعب كرة القدم السابق لنادي الاتفاق والنصر عبدالرحمن القحطاني، صاحب المركز في بطولة كأس آسيا 2007 مع المنتخب السعودي، ونائب مدير ادارة كرة القدم بأكاديمية مهد. وانتقلت المسيرة بعد ذلك إلى قصر المقر في النماص، حيث حمل الشعلة حسن النهاري، لاعب البلياردو وصاحب ذهبية المملكة، وفضية بطولة الخليج في قطر، وبرونزية البطولة العربية في الإمارات، واختتمت المسيرة زيارتها لمنطقة عسير بزيارة قصر ثربان في النماص، حيث حمل الشعلة سطام الشهراني، لاعب المنتخب السعودي للبادل.