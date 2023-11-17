الحمود والتركي يحصلان على الشارة الدولية في تحكيم كرة اليد

الدمام-البلاد
حصل الحكمان السعوديان جاسم علي الحمود والحكم تركي التركي على الشارة القارية في تحكيم كرة اليد. وسبق للحكم القاري جاسم الحمود أن مثل نادي العدالة لكرة اليد في جميع الدرجات، فيما مثل الحكم تركي التركي نادي الجيل لكرة اليد، ويعتبران من خيرة الحكام في اللعبة.
وسبق لهما قيادة العديد من المباريات الهامة في الدوري الممتاز السعودي بكل نجاح واقتدار، وقد نالا الشهادة القارية بعد اجتياز كل الاختبارات العملية والنظرية المتعلقة بالحصول على الشارة القارية.
وقد أعرب الحكمان عن سرورهما لنيل الشارة القارية، وقدما كل الشكر والتقدير لكل من وقف الى جانبهما بالدعم المعنوي وبالخصوص رئيس الاتحاد السعودي والعربي فاضل النمر و عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ورئيس المسابقات علي العليوات ورئيس لجنة الحكام رامون جاليجو و نائب لجنة التحكيم رضي حبيب.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م