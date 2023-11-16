وزير النقل يتفقد تجارب القطار الهيدروجيني

البلاد – الرياض

تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، على سير تجارب القطار الهيدروجيني، التي تجريها الخطوط الحديدية السعودية “سار” بالرياض، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بهدف تطبيق التجارب التشغيلية على تجهيز هذا النوع من القطارات؛ ليتلاءم مع بيئة المملكة وأجوائها، وذلك تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.

وقد استقل المهندس صالح الجاسر، يرافقه الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين إحدى رحلات تجارب القطار الهيدروجيني، التي انطلقت من محطة قطار الشرق بمدينة الرياض.

وقال الوزير الجاسر: إن هذه التجارب التطبيقية تأتي ضمن التزام الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية منبثقة من إستراتيجيتها المرتبطة بالإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وخطط التحول إلى منظومة نقل أكثر استدامة تعتمد أحدث التقنيات الذكية والطاقة النظيفة، وتحقيقاً لمبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030.

شهادة “آيزو” للنقل

حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والإدارة العامة للتحول الرقمي، على شهادة الجودة العالمية آيزو (ISO/IEC 20000) في مجال تطبيق إدارة خدمات تقنية المعلومات، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو إدارة تقنية وفق أعلى المعايير الدولية. ‏‎وأوضح مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، أن حصول الوزارة على هذه الشهادة يتوج النجاحات، التي حققتها في تطوير خدماتها التقنية ومواكبة التحول الرقمي.