موسم الرياض يتيح لزواره التنقل بين دروب بلاد الشام

البلاد ــ الرياض

تمثل منطقة بلاد الشام في بوليفارد وورلد واحدة من أبرز معالم موسم الرياض هذا العام، حيث تعد إحدى أهم الثقافات العالمية من بين 14 منطقة تحاكي كل واحدة منها ثقافة وحضارة عالمية شهيرة.

ويتجلى التراث الشامي بجميع أشكاله في المنطقة من خلال الأسواق والأبواب والطرقات، حيث تستقطب الزوار بنفحات من الأصالة التي تترجمها زوايا 80 متجرًا مخصصة لبيع الملابس والإكسسوارات والهدايا التي تروي قصة الشام وحكايات الأقدمين بكل تفاصيلها في المنطقة التي تحضر لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتمثل منطقة بلاد الشام وجهًا للتكامل الترفيهي في بوليفارد وورلد التي جمعت بين حديث العالم وقديمه عبر استحضار الموروث الثقافي لحارات بلاد الشام التي تأخذ طرقاتها الزوار إلى مراحل بعيدة من تاريخ الإنسان، كما تعد ملاذًا لمحبي الأجواء الشامية ومذاقاتها المتنوعة، لا سيما في المطعم الشامي الذي يتيح للزوار تجربة فريدة في الاستمتاع بأصناف الأطعمة الشامية المتنوعة.



ولا شك أن موسم الرياض يشكل تجربةً عالميةً في صناعة الفوارق الفردية الترفيهية بين الزوار الذين تختلف أعمارهم، وتتباين أجناسهم ورغباتهم،حيث أتاح لجميع الفئات المستهدفة خياراتٍ متنوعةً تراعي مختلف الفوارق بينهم، وتمكِّن أفراد الأسرة من ممارسة أفضل الألعاب، والمشاركة بأحدث الفعاليات في مناطقه المنتشرة بجميع أنحاء العاصمة الرياض.

وتعد التجربة التي حققها موسم الرياض واحدةً من أبرز أدوات صناعة الترفيه الحديثة، والمؤثرات الرئيسية للعوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، إضافةً إلى دورها في استقطاب عشاق الترفيه، والمهتمين بالاستثمار في قطاعاته المتعددة.

ونجح موسم الرياض في تحقيق أهدافه من صناعة الفوارق الفردية بالفعاليات الترفيهية من خلال دعم جميع مناطقه بألعاب وفعاليات متنوعة، تلبي رغبات جميع أفراد العائلة، وتضمن استمتاع الصغار، وإمضاء الكبار أوقاتًا ترفيهيةً مليئةً بالمتعة والشغف خلال وجودهم بالمناطق المتعددة للموسم. وتنعكس المميزات الترفيهية لمناطق موسم الرياض على عدد من العوائد ذات الأهمية، ومن أبرزها رفع مستوى جودة الحياة، ومضاعفة الفرص الوظيفية للشباب، إضافةً إلى استحداث خيارات ترفيهية رفيعة المستوى تلبي طموحات سكان المملكة وزوارها، وتضفي عليهم ألوانًا من البهجة والسرور.