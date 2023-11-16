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طريقة عمل ميني بيتزا الفواكه بدون عجين

نيفين عباسaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      16 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة ميني بيتزا حلوة بالفواكه والجبن الكريمي بدون عجين بيتزا

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري
200 جرام جبن كريمي بدون ملح
نصف كوب سكر بودرة ناعم
فواكه موسمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

تفرد العجينة وهي باردة علي سطح مرشوش بالدقيق
تقطع بواسطة قطاعة ميني بيتزا دائرية
ترص في صينية بها ورق خبز
نقوم بعمل ثقوب بها بإستخدام شوكة
تدهن بقليل من صفار البيض المخفوق
تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتترك لتبرد
تخلط الجبنة مع السكر البودرة
تغطي حبات الباف باستري بطبقة من الجبن
ثم تزين بالفواكه
تقدم البيتزا باردة او بدرجة حرارة الغرفة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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