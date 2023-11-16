طريقة عمل ميني بيتزا الفواكه بدون عجين

وصفة ميني بيتزا حلوة بالفواكه والجبن الكريمي بدون عجين بيتزا

المقادير اللازمة

لفة من عجين الباف باستري

200 جرام جبن كريمي بدون ملح

نصف كوب سكر بودرة ناعم

فواكه موسمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

تفرد العجينة وهي باردة علي سطح مرشوش بالدقيق

تقطع بواسطة قطاعة ميني بيتزا دائرية

ترص في صينية بها ورق خبز

نقوم بعمل ثقوب بها بإستخدام شوكة

تدهن بقليل من صفار البيض المخفوق

تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتترك لتبرد

تخلط الجبنة مع السكر البودرة

تغطي حبات الباف باستري بطبقة من الجبن

ثم تزين بالفواكه

تقدم البيتزا باردة او بدرجة حرارة الغرفة