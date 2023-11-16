طريقة عمل ميني بيتزا الفواكه بدون عجين

وصفة ميني بيتزا حلوة بالفواكه والجبن الكريمي بدون عجين بيتزا
المقادير اللازمة
لفة من عجين الباف باستري
200 جرام جبن كريمي بدون ملح
نصف كوب سكر بودرة ناعم
فواكه موسمية بحسب الرغبة
طريقة العمل
تفرد العجينة وهي باردة علي سطح مرشوش بالدقيق
تقطع بواسطة قطاعة ميني بيتزا دائرية
ترص في صينية بها ورق خبز
نقوم بعمل ثقوب بها بإستخدام شوكة
تدهن بقليل من صفار البيض المخفوق
تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتترك لتبرد
تخلط الجبنة مع السكر البودرة
تغطي حبات الباف باستري بطبقة من الجبن
ثم تزين بالفواكه
تقدم البيتزا باردة او بدرجة حرارة الغرفة