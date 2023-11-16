دفعة جديدة من أكاديمية طويق

البلاد – الرياض

احتفت أكاديمية طويق في فعالية “بلاك هات 23 ” بتخريج دفعة جديدة من طلاب معسكر طويق السيبراني، وتضمن الحفل الإعلان عن إطلاق التسجيل في 20 برنامجاً جديداً بمختلف مجالات الأمن السيبراني

واستقبلت الأكاديمية الزوار عبر جناحها المصاحب لأنشطة الفعالية؛ للتعريف بأحدث المعسكرات والبرامج والمنصات التعليمية بمختلف المجالات التقنية.

وتضمن حفل التخريج حديثاً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي عن جهود أكاديمية طويق في تطوير وتأهيل القدرات الوطنية عبر معسكرات تعليمية من احتياجات سوق العمل، كما تحدث الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني عن أهمية المهارات التقنية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لوظائف المستقبل.

من جانبه، احتفى الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بالخرّيجين وجهودهم الاستثنائية خلال فترة المعسكر.