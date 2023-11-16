خبراء ورواد وشركات عالمية وابتكارات.. أضخم تجمع في فعالية الأمن السيبراني

البلاد – الرياض

تواصل فعالية الأمن السيبراني (بلاك هات) أعمالها اليوم الخميس ، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ونخبة من الخبراء، والمتحدثين، والمستثمرين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي في كلمته، أهمية هذا الحدث، مشيداً بدور سمو ولي العهد -حفظه الله- في الاهتمام بالقطاع التقني من خلال رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذه النسخة الحالية تعد الأضخم التي تجمع الخبراء ورواد أمن المعلومات من كبرى الشركات العالمية؛ لينقلوا خبراتهم عبر أكثر من 600 ساعة من المحتوى الثري على مدى الثلاثة أيام القادمة، معرباً عن فخره بنجاح النسخة السابقة، التي شهدت أعلى حضور في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم؛ إذ بلغ عدد الحضور فيها 30,000 زائر، وهو ما يدل على أهمية الحدث وتأثيره.



من جهته، نوه نائب الرئيس الأول في شركة (تحالف) أنابيل ماندر بدور الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على جهوده الملموسة والفعّالة، التي أسهمت في نجاح وتفوق فعالية (بلاك هات) الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أُعلن خلال الفعالية عن شراكة إستراتيجية؛ تجمع شركة “هبوب” المملوكة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع مانديانت المملوكة لغوغل كلاود لتقديم خدمة hronicle CyberShield لأول مرة في المملكة، وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز خدمات الأمن السيبراني في القطاع الحكومي؛ إذ تعد خدمة (Chronicle CyberShield) حلاً شاملاً يتيح للجهات الحكومية استخدام التقنيات والموارد لاكتشاف التهديدات السيبرانية بشكلٍ استباقي وفعّال، إلى جانب مراقبة تطوراتها المستمرة.