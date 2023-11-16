تصميم الجناح السعودي في “إكسبو أوساكا”

أوساكا – واس

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، كشفت المملكة أمس، في عشاء ثقافي ضمن فعاليات مؤتمر نهر دوجيما بمدينة أوساكا اليابانية، عن تصميم وشعار جناحها المُشارِك في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان.

جاء الحفل على هامش اجتماع المشاركين الدوليين في المعرض، وسط حضور عمدة مدينة أوساكا هايديوكي يوكوياما، وبمشاركة وفود حكومتي المملكة واليابان، ومسؤولين من دول أخرى مشارِكة في المعرض.

وحول هذه المناسبة، قال نائب وزير الثقافة رئيس اللجنة التنفيذية لمشاركات المملكة في معارض إكسبو الدولية حامد بن محمد فايز: “تجمع المملكة واليابان تقاليد ثقافية عميقة، ويتجسّد تراث الدولتين في الضيافة والكرم، وحس الوحدة المجتمعية، والاحترام العميق للآخرين، وفي الوقت عينه، تمضي فيه المملكة قدماً بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتنويع مصادر اقتصادها وتعظيم حجم التبادل الثقافي.

بدورها، أفادت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سميّة السليمان، أن الجناح السعودي يُجسّد التناغم السائد في العلاقات السعودية اليابانية، ويروي قصة ملؤها عزيمة الروح والابتكار، ويمثّل هذا التصميم المعماري الاستثنائي عدداً من المفاهيم الأساسية؛ منها الالتزام بالأصالة، ومحورية العنصر البشري، والتقدم التقني.

من جهته، قال المفوض العام للجناح السعودي المشارِك في إكسبو اليابان 2025 أوساكا، كانساي عثمان المزيد: “إن الشراكة التي تجمع المملكة باليابان تفتح أبواب الطموح على مصراعيها.