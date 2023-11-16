تدشين المرحلة الأولى من “تخصصي” جازان

البلاد – جيزان

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أمس ، المرحلة الأولى من مستشفى جازان التخصصي، بحضور الأمير محمد عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وفور وصول سموه، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح مستشفى جازان التخصصي، وتجول والحضور على أقسامه مستمعاً لشرح عن المرحلة الأولى من المستشفى، الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 374249 مترًا مربعًا، ويقدم خدماته لما يقارب 1.404.997 مستفيدًا، بسعة سريرية إجمالية تبلغ 500 سرير بعد إنجاز كافة أعماله. وأوضح مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي النعمي في كلمته عدد المشاريع الصحية الانشائية والتطويرية بتكلفة إجمالية؛ تجاوزت المليار ومائتي مليون ريال.

عقب ذلك، شاهد سموه والحضور فيلمًا عن المرحلة الأولى لمستشفى جازان التخصصي، التي تشتمل على العيادات الخارجية البالغ عددها 45 عيادة تخصصية، وقسم الأشعة المجهز بأحدث التقنيات، وقسم المختبر، وقسم الصيدلية. إثر ذلك، أعلن سمو الأمير محمد بن ناصر تدشين المستشفى التخصصي بجازان، وكرم القائمين على مشروع مستشفى جازان التخصصي، والمشاركة والمتعاونة في تنفيذه.

وأعرب سموه في ختام الحفل عن سعادته بتدشين تخصصي جازان، رافعًا الشكر والتقدير باسمه، ونيابة عن أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على ما يوليانه من الدعم والرعاية للمواطن والمقيم بالمنطقة، وغيرها من مناطق وطننا العزيز.