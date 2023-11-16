تخريج دفعة من برنامج “إجادة” بالشرقية

البلاد – الدمام

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مقر الإمارة أمس، حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طالبات برنامج “إجادة” أحد برامج صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق حسن الجاسر، أن برنامج “إجادة” برنامج تدريبي تنموي لتأهيل الباحثات عن العمل من خلال تنمية المهارات الحياتية والتقنية والتركيز على مهارات اللغة الإنجليزية، وكذلك لتطوير القيادات الشابة ورفع نسبة التوطين.

وبين أن البرنامج عرّف المستفيدات بكيفية تجاوز أبرز العقبات في سوق العمل وكيفية تخطيها، بالإضافة إلى الأساليب المهنية في التعايش مع البيئة الجديدة والمهارات المطلوبة في الجوانب الوظيفية والإدارية والذاتية، كما شمل البرنامج دورات متعددة لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن كل متخرجة من البرنامج تحصل على أربع شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الخريجات وشركاء النجاح والداعمين.