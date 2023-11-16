الرياضة

المنتخب السعودي يتغلب على باكستان برباعية في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      16 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

افتتح الأخضر السعودي مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالتغلب على منتخب باكستان برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد نادي الفتح في الهفوف بمدينة الأحساء.

تقدم الأخضر بهدف أول في الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه “صالح الشهري” لينتهي الشوط بنتيجة 1-0، وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 48 من ركلة جزاء. وجاء الهدف الثالث للأخضر عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 90+2 قبل أن يختتم عبدالله الرديف الأهداف في الدقيقة 90+6.

وأوقعت القرعة منتخبنا السعودي مع باكستان، في المجموعة السابعة من الدور الثاني بالتصفيات، بجانب منتخبي الأردن وطاجيكستان اللذين تعادلا اليوم 1/1. ليتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي الأخضر مع مضيفه المنتخب الأردني الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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