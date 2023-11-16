المنتخب السعودي يتغلب على باكستان برباعية في تصفيات مونديال 2026

محمود العوضي- جدة
افتتح الأخضر السعودي مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالتغلب على منتخب باكستان برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد نادي الفتح في الهفوف بمدينة الأحساء.
تقدم الأخضر بهدف أول في الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه “صالح الشهري” لينتهي الشوط بنتيجة 1-0، وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 48 من ركلة جزاء. وجاء الهدف الثالث للأخضر عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 90+2 قبل أن يختتم عبدالله الرديف الأهداف في الدقيقة 90+6.
وأوقعت القرعة منتخبنا السعودي مع باكستان، في المجموعة السابعة من الدور الثاني بالتصفيات، بجانب منتخبي الأردن وطاجيكستان اللذين تعادلا اليوم 1/1. ليتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 3 نقاط.
وسيلتقي الأخضر مع مضيفه المنتخب الأردني الثلاثاء المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.
أهداف المباراة | #السعودية 4 – 0 #باكستان
التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#السعودية_باكستان#قنوات_الكأس pic.twitter.com/znMDoHbdxe
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023