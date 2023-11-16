المحليات

السجن سنتين لمقيم عربي ارتكب جريمة الغش في مستحضرات بيطرية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      16 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لوافد من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتركيب وصناعة وحيازة مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، وصناعة وطباعة أغلفة عليها، وتخزينها ونقلها بما يخالف المقاييس المعتمدة؛ وذلك بقصد المتاجرة، مما ينتج عنه أضراراً بصحة الحيوان.

وأحالت النيابة المختصة المتهم للمحكمة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سنتين)، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المجرمة، التي تؤثر على حماية الثروة الحيوانية، وستطالب بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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