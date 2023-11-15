شباب الأعمال يستعرضون مشاريعهم في “راد”

البلاد – الدمام

استعرض شباب الأعمال السعوديين والمصريين المشاركين ، ضمن فعاليات ملتقى ومعرض ” راد 2023م “، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً بمجلس شباب أعمال الشرقية بمقر شركة معارض الظهران إكسبو بالدمام، عدداً من المشاريع الريادية في مجالات التقنية والصناعة والزراعة والخدمات.

وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن الملتقى والمعرض المصاحب يهدف إلى التقاء وتجمع المنشآت الناشئة السعودية والمصرية وذلك بهدف إعطاء فرصة للمبادرين من شباب وشابات الأعمال لتبادل الخبـرات والتعرف على التجارب وفتح أسواق جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعرف على منصات وبرامج الدعم والتمويل في المملكة.

من جانب آخر أكد نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال سعود السبهان عبر جلسة عمل بعنوان (تأثير الريادة في التقنية على الاقتصاد في ظل رؤية المملكة 2030م)، أهمية العمل لأن تكون بيئة ريادة الأعمال خادمة لجميع الخدمات ومختلف القطاعات مع تواجد الممكنات الرقمية وهذا يتزامن مع وجود بنية تحتية مميزة في المملكة.