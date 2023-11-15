داني ألفيش يخضع لمحاكمة رسمية في إسبانيا

أحالت النيابة الإسبانية الثلاثاء، المدافع البرازيلي السابق لفريق برشلونة، داني ألفيش (40 عامًا) إلى المحكمة العليا في مدريد، في قضية أخلاقية ارتكبها العام الماضي.

ورأت النيابة أن الأدلة التي حصلت عليها بالإضافة إلى أقول الشهود، كافية لتقديم ألفيش إلى المحكمة، بشأن قضية أخلاقية ارتكبها في ملهى ليلي بديسمبر 2022.

وألقت السلطات الإسبانية القبض على ألفيش -صاحب 126 مباراة دولية مع البرازيل- في شهر يناير 2023، وهو رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ تلك المدة.

ويبرز ألفيش كأجد ألمع الأظهرة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث لعب مع برشلونة ما يزيد عن 400 مباراة، وحصد معه 23 لقبًا، أبرزهم 3 كؤوس لدوري أبطال أوروبا.