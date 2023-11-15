تعزيز ثقافة التشجير والحدّ من ظاهرة التصحُّر

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تتواصل هذه الأيام فو مختلف مناطق المملكة ، فعاليات أعمال البرنامج الوطني للتشجير ، بهدف تعزيز ثقافة يالمحافظة على الغطاء النباتي بالتشجير ومكافحة التصحر، وفي هذا الصدد، أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف أمس،بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أعمال البرنامج الوطني للتشجير بمنطقة الجوف، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وتتضمن الحملة غرس الأشجار في موقع محطة التمريات للتجارب الحقلية وإنتاج البذور الرعوية بمنطقة الجوف بمشاركة شرائح المجتمع والمتطوعين لزيادة المساحات الخضراء والغطاء النباتي والمساهمة في الحد من الانبعاثات وتقلبات المناخ وتعزيز استدامة البيئة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما دشَّن مدير البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيفأمس ، البرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.



وبين المهندس آل عطيف, أن التدشين يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، بالمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، والوصول إلى تحقيق زراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، ضمن إطار مبادرة السعودية الخضراء.

ويعدّ البرنامج أحد البرامج الأساسية التي يقوم فرع الوزارة بجازان بتنفيذها بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجميع المحافظات المنطقة، سعيا للمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية، وتحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر من خلال الاعتماد على الري بواسطة مياه الأمطار والمياه المعالجة، بالإضافة إلى الاعتماد على مياه البحر لزراعة غابات المانجروف.

وأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس، حملة التشجير، ضمن البرنامج الوطني للتشجير، وذلك بعرقان بمدينة نجران. وأوضح الفرع، أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التشجير، والمحافظة على البيئة، والحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التوازن البيئي، وزيادة الغطاء النباتي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، مشيراً إلى أنه جرى زراعة 200 شجرة تنوعت بين السدر والطلح والقرض كما نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أمس ، البرنامج الوطني للتشجير، ضمن مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة.

وبدأت الحملة بتشجير 2000 شتلة بالوحدة البحثية بوادي بن هشبل، وتكريم أحد أصحاب المشاتل الخيرية الذي أسهم بأكثر من 850 ألف شتلة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وفق خارطة طريق التشجير المعتمدة، بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية المتنوعة.