“المعارض والمؤتمرات” تشارك في مهرجان الإبداع

البلاد – الرياض

تشارك الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في المهرجان السعودي للإبداع “أثر” عبر جناحها القائم في منطقة الثقافة والفنون بالمهرجان الرامي إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل: الاحتفاء بالإبداع السعودي، وتجسيد الدور المستدام للإبداع، والمشاركة في تحقيق رؤية 2030م، وتمكين المواهب الشابة بالمملكة.

وتعد الهيئة شريكاً إستراتيجياً للمهرجان الذي تم افتتاحه أمس في الرياض، ويستمر على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أنحاء العالم.

ويضم المهرجان سلسلة من البرامج الموجهة للمسؤولين التنفيذيين، والمسوقين، والسيدات، وجلسات الحوار، وعروض فنية وموسيقية، ومسابقات طلابية، وأنشطة إبداعية، إضافة إلى عدد من فرص تطوير الأعمال وتعزيز العلاقات.

ويحتوي المعرض على 6 أكاديميات تدريبية تغطي قطاعات التسويق والاتصال كافة، وموجهة للمواهب الشابة في المملكة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد شاكر أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن جهودها لتنشيط قطاع فعاليات الأعمال بالمملكة، ودعم وتحفيز الأفكار الإبداعية التي تجعل المملكة وجهة جاذبة لجميع المهتمين بقطاع المعارض والمؤتمرات من أنحاء العالم.