السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري والمؤتمر الخامس.. استراتيجية الأمن المائي العربي

البلاد – الرياض

تستعد المملكة لاستضافة الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه يومي 22 و23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الرياض تحت شعار “التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربــية الهدف السادس – التحديات والفرص”، ذلك بمشاركة الوزراء المسؤولين عن المياه في الوطن العربي، والمنظمات العربية والإقليمية والعالمية.

تناقش الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي في جلستها الافتتاحية عدة مواضيع تهتم بشؤون المياه في الوطن العربي، تشمل إمكانية تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030م فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة. تعاون وابتكار ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار، وتعزيز أسس وسياسات الحوكمة، ودعم برامج بناء القدرات والبحوث والريادة، مع التركيز على التقنيات الحديثة والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.

ويشهد المؤتمر هذا العام (10) جلسات حوارية تستهدف الخروج بتوصيات وقرارات تُسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك، واستعراض أهداف التنمية المستدامة، وإدارة المستجدات والتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة في قطاع المياه، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع المياه في الوطن العربي.

كما يسعى المؤتمر إلى العمل على إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهم في توفير حلول عملية لتلك التحديات من أجل تعزيز الاستفادة المثلى من جميع مصادر المياه المتجددة وغير المتجددة، وتحقيق أمن مائي عربي مستدام.