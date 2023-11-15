ارتفاع استثمارات الأجانب بالسوق السعودي

البلاد – الرياض

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر الجاري، من 9.75 % إلى 9.76 % من إجمالي السوق ، مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو 284.3 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023 من 2.18 % إلى 2.22 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 64.7 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023م من 11.23 % إلى 11.24 %، وبلغت قيمتها 327.5 مليار ريال.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو ما نسبته 1.49 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر 2023 ما يعادل 43.3 مليار ريال.