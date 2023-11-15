إدانة دولية للقصف الغاشم.. دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات غزة

البلاد – واس

حاصرت الدبابات الإسرائيلية بشكل كامل 6 مستشفيات في قطاع غزة، وعزلت تلك المستشفيات عن محيطها، وبقي مصير آلاف الجرحى والأهالي مجهولاً، بعد أن اجتاجت الدبابات الإسرائيلية شوارع غزة ومحاورها الرئيسة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفيات الشفاء والقدس والوفاء والخدمة العامة والإندونيسي، ومستشفى النصر للأطفال، وسط قصف عنيف تجاه تلك المستشفيات ما أدى لسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء عن تلك المستشفيات، ما يعرض حياه آلاف الجرحى والمرضى للخطر.

وفي سياق متصل، أفاد مسعفون فلسطينيون أن كافة محاولاتهم بدفن نحو 100 شهيد يتواجدون في ثلاجات الموتى باءت بالفشل، في ظل غزارة القصف الإسرائيلي المستمر على المستشفى وباحاته، مؤكدين أنهم سيدفنون الشهداء في مقبرة جماعية داخل المستشفى، بعد أن تعتذر إخراجهم من مستشفى الشفاء المحاصر لليوم الخامس على التوالي.

واستشهد ثمانية فلسطينيين أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بينما أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وسط قصف من طائرات مسيرة، وإطلاق نار كثيف، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وجرح 12 على الأقل. واستهدفت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف لعرقلة نقل الجرحى للمشافي، كما تواصل الانتشار المكثف على مداخل مدينة طولكرم ومخيمها.

كما استشهد 76 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، الذي استهدف الليلة الماضية وأمس عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 36 فلسطينياً استشهدوا في غارات استهدفت 14 منزلأ في منطقة الفاخورة والنادي الرياضي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 25 فلسطينياً في سلسة غارات استهدفت منازل في وسط القطاع. وذكر مسشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة أن شهداء وسط القطاع معظمهم من الأطفال والنساء. وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينياً في غارات إسرائيلية عنيفة.

من جهته، أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الغاشم لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عادّاً ذلك تعدّياً سافراً، وجريمة حرب تُضاف إلى جرائم الاحتلال، وامتداداً لنهجه في استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنازل وملاجىء الإيواء.

وأفاد في بيان له، أن قصف مقر اللجنة القطرية التي عملت من خلال مشاريعها على رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة المنكوبين بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر؛ إنما يكشف عن همجية وبربرية القائمة بالاحتلال، وتحديها السافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان العربي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ عاجل لمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والمنشآت المدنية، والضغط عليها لوقف آلة الحرب والدمار ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.

كما نددت موريتانيا بشدة بالقصف الإسرائيلي الإجرامي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار مدينة غزة. وقال بيان لوزارة الخارجية الموريتانية: “تندد الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة بالقصف الإسرائيلي الإجرامي الذي استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة”، داعية المجتمع الدولي إلى هبّة قوية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وفتح المعابر والممرات الإنسانية لتقديم الإغاثة العاجلة للفلسطينيين.

وأدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن هذا الاستهداف الذي طال مؤسسة رائدة عبر مشاريعها التنموية في خدمة الفلسطينيين بالقطاع المحاصر منذ سنوات طويلة يدل على نية العدوان الإسرائيلي تدمير جميع المؤسسات التي تخفف بأعمالها ومهامها معاناة الفلسطينيين.

وجددت الوزارة دعوتها لأطراف المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمواقع المدنية بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية؛ التزاماً بمقررات القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية ذات العلاقة بحماية المدنيين.