عيادات متنقلة للنحالين بالعاصمة المقدسة

البلاد-ياسر خليل

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني ان عيادات النحل المتنقلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة

تتواجد طوال الاسبوع الحالي في العاصمة المقدسة للكشف المبكر عن أمراض نحل العسل ، و تقديم الرعاية الصحية للمناحل و تشخيص الآفات والأمراض وتوفير الأدوية وعجائن التغذية ومساعدة النحالين في اتخاذ الاجراءات للحد من الإصابة أو الأمراض ،

وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والنحالين .

ونوه القرني على أهمية معرفة النحال وقدرته على إدارة المنحل حيث تعد ضرورة أساسية في استدامة المناحل والمحافظة عليها؛ لأن الأمراض التي تصيب النحل سواء كان مستوردًا أو محليًا خاصة بعض الأمراض مثل (الفاروا، النوزيما، الأكارين) تظهر لعدة أسباب؛ من أهمها ضعف الخلية، والظروف المناسبة للمرض . وحول أبرز الأمراض التي تصيب النحل ذكر انها قد تكون بكتيرية مثل تعفن كل من الحضنة الأوروبي والأمريكي، أو فيروسية مثل تكيس الحضنة والتشوه والشلل ، او فطرية مثل الحضنة الطباشيري، او مايصيب الجهاز الهضمي كالنوزيما والإسهال والفاروا والبروتوزوا .



من جهته اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ان الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل؛ عن طريق مبادرات لتحسين وحماية سلالة النحل المحلية والمحافظة عليها، وتطوير الكفاءة الإنتاجية من الملكات، والطرود وإنتاج العسل، والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية، وتنظيم استغلالها وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية . وأشار الخليف إلى جهود الوزارة لخدمة النحالين، من خلال منصة نما لتسهيل إصدار التراخيص لمناحل الأفراد، وتصاريح مزاولة المهنة، وتراخيص مشاريع إنتاج العسل، بالإضافة إلى تطبيق مرشدك الزراعي للتواصل المباشر مع الخبراء في مجال تربية النحل، مشيرًا إلى أهمية العيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع النحالين مع تقديم الخدمات الإرشادية.