شهادة “سباهي” لمراكز صحية بالمدينة

البلاد ــ المدينة المنورة

حصلت ثمانية مراكز للرعاية الصحية الأولية في المدينة المنورة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن القائمة تضمّنت مراكز الأزهري، المندسة، الأميرة فهدة، مركز النجف، العاقول، الحزام، العوالي والصويدرة للرعاية الصحية الأولية، مبيناً أنها حققت المتطلبات الأساسية للسلامة، وأعلى معايير الجودة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم وبشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى، بما يعزِّز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.