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شهادة “سباهي” لمراكز صحية بالمدينة

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      14 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ المدينة المنورة

حصلت ثمانية مراكز للرعاية الصحية الأولية في المدينة المنورة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضح تجمّع المدينة المنورة الصحّي، أن القائمة تضمّنت مراكز الأزهري، المندسة، الأميرة فهدة، مركز النجف، العاقول، الحزام، العوالي والصويدرة للرعاية الصحية الأولية، مبيناً أنها حققت المتطلبات الأساسية للسلامة، وأعلى معايير الجودة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم وبشكل فعّال في تقديم خدمات عالية المستوى، بما يعزِّز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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