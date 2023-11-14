تعزيز آليات “الصحة الذكية” في المملكة

البلاد ــ جدة

عقدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست” ممثلة في مبادرة الصحة الذكية مؤتمرها السنوي تحت عنوان “صحة الإنسان.. لأثر متسارع في المملكة العربية السعودية”.

وشكّل هذا الحدث فرصة فريدة لعلماء مبادرة الصحة الذكية لعرض مشاريعهم البحثية وشراكاتهم المتميزة في مجال صحة الإنسان التي تعد من الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية.

وافتتح رئيس “كاوست” البروفيسور توني تشان، فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية شدد فيها على أهمية الجمع بين قادة العلوم والصحة العامة من مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والأكاديمية والحكومية وغير الحكومية والصناعة الصحية لمناقشة أحدث الإنجازات العلمية وإستراتيجيات تطوير الطب الدقيق والطب الشخصي محلياً وخارجياً.

وشاركت في المؤتمر نخبة متميزة من المتحدثين، وعُقِدت عدة حلقات نقاش، بالإضافة إلى أكثر من 40 محاضرة علمية ومعرض للملصقات البحثية من 20 مختبرًا بحثيًا في “كاوست”.



واشتمل المؤتمر على حلقات نقاش تناولت “الطب الفضائي” وأهمية البحوث متعددة التخصصات وفوائدها، والمناهج التعليمية الجديدة وتأثير الذكاء الاصطناعي وتعليم الآلة على تدريب الجيل القادم من العلماء والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم.



وأقيم على هامش المؤتمر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين نيوم و”كاوست” لتعزيز للأبحاث التعاونية المستقبلية في مجال البنوك الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار القابلة للارتداء.

وشكّل مؤتمر مبادرة الصحة الذكية في “كاوست” لهذا العام منصة فريدة لعرض إنجازات المبادرة في العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك علاج السرطان، وتضميد الجروح، والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في التشخيص.