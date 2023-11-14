تأهيل الموهوبين السعوديين في مجال المعلوماتية

البلاد ــ الرياض

عملت موهبة بوتيرة ممنهجة، وطرق علمية من أجل تأهيل المبدعين والموهوبين السعوديين في المجالات ، كافة وذلك عبر شراكات متعددة ، أظهرت ثمارها خلال السنوات الماضية ، فضلاً عن دعم الطلاب السعوديين وتأهيلهم في المجالات العلمية والتقنية ، وفي هذا السياق،وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” في مقرها أمس الأول ، مذكرة تفاهم مع شركة معهد أكاديمية طويق العالي للتدريب، لتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يخدم موهوبي وموهوبات الوطن في مجال البرمجة والمعلوماتية.

ومثل “موهبة” نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، فيما ممثل لشركة المعهد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الحمادي.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير سبل التعاون بين موهبة والأكاديمية في مجالات متعددة، تشمل إقامة الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل التدريبية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين والمتدربين، والمشاركة في البرامج والمواد التدريبية والفعاليات، بجانب التعاون في تنفيذ البرامج والأعمال المشتركة ذات العلاقة.

كما تنص مذكرة التفاهم على أن تزود الأكاديمية “موهبة” بمدربين في مجال البرمجة؛ ليتم إعدادهم بوصفهم مدربين للمنتخب السعودي للمعلوماتية، ومشاركتهم في بناء المكتبة الرقمية السعودية على الكودفورسيس، والخاصة بتدريب وتأهيل الفريق السعودي للأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية، كما سيشارك هؤلاء المدربون في كتابة أسئلة مسابقة بيبراس، وترشيح بعضهم لحضور ورشة بيبراس السنوية. وتشمل مجالات التعاون الاستفادة من مقرات الأكاديمية في مختلف مناطق المملكة؛ لإقامة اختبارات الترشيح والدورات التدريبية لفريق المعلوماتية السعودي، وقيام “موهبة” بتزويد الأكاديمية بأسماء الفائزين في مسابقة بيبراس في الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ لإلحاقهم ببرامج الأكاديمية الخاصة بالبرمجة.

مجالات مذكرة التفاهم