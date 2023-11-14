متابعات

التدريب التقني ترصد “564” مخالفة تدريبية

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      14 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 564 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.

وأوضحت المؤسسة، أن المخالفات المرصودة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أنها تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، ورصد الجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب جرى خلال النصف الأول من العام، الترخيص لعدد 84 منشأة تدريبية جديدة لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما قامت بإصدار 268 بطاقة مدّرب معتمد، في حين تمّ تنفيذ 41758 اختبارًا شاملًا وتأهيليًا.

يذكر أن عدد المنشآت التدريبية المرخصة التي تشرف عليها المؤسسة يتجاوز 1200 منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *