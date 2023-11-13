مهرجان للأفلام السينمائية بجامعة المؤسس

البلاد ــ جدة

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان الأفلام السينمائي تحت شعار “بعيونهم نحلم” بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتور هناء عبد الله النعيم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، وخطوة عملية لاكتشاف وتحفيز المواهب من الشباب لدخول هذا المجال الحيوي. وأوضح عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور أيمن ناجي باجنيد، أن تنظيم المهرجان الذي دعي له العديد من المتخصصين والمهتمين من داخل الجامعة وخارجها يأتي في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها الكلية ضمن خططها الجديدة لتطوير برامجها التعليمية والتدريبية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية 2030 التي توجه الحراك التنموي الكبير الذي تعيشه المملكة تحت ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله- وبما يواكب احتياجات سوق العمل.



وبين أن المبادرة تهدف إلى تقديم القصة السعودية للعالم بصورة تعكس تفاصيلها الثقافية والقيمية وإثراء وتمكين صناعة السينما السعودية، ودعمها بالكفاءات المتميزة، منوهاً بالدور الذي يقوم به قسم الإنتاج المرئي والمسموع بالكلية في هذا الجانب، وبحجم الإقبال الكبير الذي يحظى به هذا المجال من الطلبة والطالبات، الذين أظهروا براعة وتميزاً كبيراً تجلى في مجموعة متميزة من الأفلام الدرامية والوثائقية التي تفخر الكلية بها، وتبشر بمستقبل واعد بإذن الله. وعن برنامج المهرجان، أفاد بأنه سيتضمن عرض عشرة أفلام متنوعة، وجلسات نقدية يقدمها عدد من أعضاء لجنة التحكيم، وتسليم الجوائز للأفلام الفائزة، بالإضافة إلى تكريم المشاركين والمشاركات.

ووجه عميد كلية الاتصال والإعلام الدعوة إلى محبي الإنتاج السينمائي، والجمهور العام لحضور المهرجان الذي سيبدأ في العاشرة صباحاً في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بمقر الجامعة.