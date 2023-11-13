دعم التنمية والمصالح المشتركة.. تطوير الشراكات والاستثمارات السعودية الأفريقية

البلاد – الرياض

أرست القمة السعودية الأفريقية مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية ، وترجمة للأهداف والمخرجات الاقتصادية للقمة ، عقدت وزارة الاستثمار عددا من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول أفريقية وذلك على هامش القمة السعودية – الأفريقية ، بحضور الرؤساء والوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة. في هذا السياق عُقدت أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التشادي، بحضور رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.

كما عقدت عمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الصومالي بحضور رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ، وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وانطلقت اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-النجيري بحضور الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ، تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الطاولة المستديرة السعودي-التنزاني.

من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف الى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.

وجاء انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الأفريقية على هامش القمة السعودية – الأفريقية، التي أسست لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.