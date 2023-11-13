الجمارك تحبط محاولة تهريب أكثر من 850 ألف حبة كبتاجون

الرياض : البلاد

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

🎥 | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الحديثة تحبط محاولة تهريب 852 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان الوقود لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.https://t.co/cqr0yI3oBB#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/6OSdlUcF4g — صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 13, 2023

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي وخزان وقود المركبة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.