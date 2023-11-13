«التدريب التقني» ترصد 564 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام الحالي

جدة : البلاد

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (564) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.

وأوضحت المؤسسة، أن المخالفات المرصودة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي شملت جهات تدريبية مرخصة وغير مرخصة، مؤكدة أنها تعمل على متابعة جودة أداء المنشآت المرخصة في ظل تطبيق القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية، ورصد الجهات التي تقوم بمزاولة التدريب دون الحصول على رخصة والتعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات المخصصة لذلك.

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب جرى خلال النصف الأول من العام، الترخيص لعدد (84) منشأة تدريبية جديدة لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما قامت بإصدار (268) بطاقة مدّرب معتمد، في حين تمّ تنفيذ (41758) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا.

يذكر أن عدد المنشآت التدريبية المرخصة التي تشرف عليها المؤسسة يتجاوز (1200) منشأة تدريبية بمختلف مناطق المملكة.