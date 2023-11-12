فيديو.. برشلونة يتجاوز عقبة ديبورتيفو ألافيس بصعوبة

حقق -حامل اللقب- برشلونة انتصارًا صعبًا أمسية الأحد على ديبورتيفو ألافيس (2-1) ضمن لقاءات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

ورفع الـ(بلوغرانا) رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث على لائحة المسابقة، خلف جيرونا المتصدر (34 نقطة) وريال مدريد صاحب المركز الثاني (32 نقطة).

أقيمت المباراة في ملعب (مونتغويك) الخاص ببرشلونة في إقليم كاتالونيا وسط مؤازرة جماهيرية حاشدة، بصافرة الحكم الدولي الإسباني ماتيو بوسكيتس فيرير.

ديبورتيفو ألافيس كان السبّاق بالتهديف مبكّرًا في الدقيقة الأولى عبر المهاجم الإسباني الشاب صامويل أوموروديون، الذي عاد وأهدر هدفين محققين لاحقًا.

في الشوط الثاني، حسم المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي المباراة لبرشلونة، حينما سجّل هدفين متتاليين، في الدقيقتين 53 و78 تواليًا.

شاهد أهداف برشلونة وديبورتيفو ألافيس 2-1