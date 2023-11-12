الرياضة

شاهد.. صن داونز يحصد الدوري الإفريقي على حساب الوداد

محمد ابو الوفاaccess_time29 / ربيع الآخر / 1445 هـ      12 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
شاهد.. صن داونز يحصد الدوري الإفريقي على حساب الوداد

حصد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لقب الدوري الإفريقي في نسخته الأولى (2023) بفوزه الأحد في إياب الدور النهائي على الوداد المغربي بنتيجة (2-0).

 

اغتنم صن داونز قاعدة التسجيل خارج الأرض، ليظفر باللقب عطفًا على خسارته ذهابًا بالمغرب الأسبوع الماضي (1-2) ليفوز باللقب بمجموع المباراتين (3-2).

 

أقيمت المباراة في ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) بمدينة بريتوريا شمالي البلاد، وسط حضور جماهيري قارب 60 ألف مشجّع، بصافرة الحكم لكونغولي جان جاك ندالا.

 

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجّل الناميبي بيتر شالوليل الأسبقية لصن داونز، وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، أضاف الجنوب إفريقي أوبري موديبا الهدف الثاني.

 

شاهد أهداف صن داونز والوداد 2-0

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *