شاهد.. صن داونز يحصد الدوري الإفريقي على حساب الوداد

حصد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لقب الدوري الإفريقي في نسخته الأولى (2023) بفوزه الأحد في إياب الدور النهائي على الوداد المغربي بنتيجة (2-0).

اغتنم صن داونز قاعدة التسجيل خارج الأرض، ليظفر باللقب عطفًا على خسارته ذهابًا بالمغرب الأسبوع الماضي (1-2) ليفوز باللقب بمجموع المباراتين (3-2).

أقيمت المباراة في ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) بمدينة بريتوريا شمالي البلاد، وسط حضور جماهيري قارب 60 ألف مشجّع، بصافرة الحكم لكونغولي جان جاك ندالا.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجّل الناميبي بيتر شالوليل الأسبقية لصن داونز، وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، أضاف الجنوب إفريقي أوبري موديبا الهدف الثاني.

شاهد أهداف صن داونز والوداد 2-0