شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4-4)

تعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي بأربعة أهداف لمثلهم أمسية الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

أقيمت المباراة في ملعب (ستامفورد بريدج) معقل تشيلسي، الذي تمكّن من إنهاء سلسلة هزائمة الـ5 الأخيرة أمام مانشستر سيتي، وخرج متعادلًا أمامه.

مانشستر سيتي تمكن من الحفاظ على صدارة لائحة الدوري الإنجليزي بواقع 28 نقطة، في حين رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

سجّل أهداف مانشستر سيتي ضد تشيلسي كل من النرويجي إيرلينغ هالاند بالدقيقتين 25 و47، و السويسري مانويل أكانجي (45) والإسباني رودري (86).

وأحرز أهداف تشيلسي، البرازيلي تياغو سيلفا في الدقيقة 29، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ (37) والسنغالي نيكولاس جاكسون (67) والإنجليزي كول بالمر (95).

شاهد أهداف مانشستر سيتي وتشيلسي (4-4)