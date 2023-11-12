الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد (3-0)

محمد ابو الوفاaccess_time29 / ربيع الآخر / 1445 هـ      12 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد (3-0)

انتصر ليفربول على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء عصر الأحد، لحساب مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

دارت أحداث المباراة في ملعب (أنفيلد) أمام حشد جماهيري قارب 55 ألف مشجّع في المدرجات، وبإدارة الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني.

 

سجّل أهداف ليفربول ضد برينتفورد كل من المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين 39 و62، والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 74.

 

رفع الفريق الـ(سكاوزي) رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني على اللائحة، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر، وأرسنال الثالث.

 

شاهد أهداف ليفربول وبرينتفورد (3-0)

 

 

m.abo.elwafa

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