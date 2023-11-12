شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وبرينتفورد (3-0)

انتصر ليفربول على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء عصر الأحد، لحساب مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في ملعب (أنفيلد) أمام حشد جماهيري قارب 55 ألف مشجّع في المدرجات، وبإدارة الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني.

سجّل أهداف ليفربول ضد برينتفورد كل من المهاجم المصري محمد صلاح في الدقيقتين 39 و62، والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 74.

رفع الفريق الـ(سكاوزي) رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني على اللائحة، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر، وأرسنال الثالث.

شاهد أهداف ليفربول وبرينتفورد (3-0)

محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023