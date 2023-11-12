تكثر فيه حالات الإنفلونزا والسعال والزكام .. خبير طقس: بدء نجم الغفر الثالث من الوسم

البلاد ــ جدة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، بدء المظاهر الشتوية، أمس السبت ،وأضاف الحصيني، عبر منصة «إكس»، أن أمس هو «يوم الغفر» وهو النجم الثالث من نجوم الوسم أيامه تبلغ 13 يوما، وفيه تزداد برودة الجو ليلاً،بينما نهاره معتدل، وأحيانًا يميل للبرودة، إذا هبت رياح أصلها سيبيري أو قطبي.

وتابع، تكثر في تلك الأيام الأمراض المعروفة بأمراض البرد مثل الإنفلونزا والسعال، والزكام، ومطره ينبت الفقع متوقعا الحالة الثالثة لموسم هذا العام، مشيرا إلى أن ذلك الموسم تستمر فيه زيادة الليل على حساب النهار، ويقل فيه شرب الماء، وتستمر فيه زراعة القمح، والشعير، والخضروات في وسط المملكة.

ونصح الحصيني، هواة البر والمسافرين، خلال الأجواء جيدة للتنزه، بأخذ الاحتياطات في الملابس الشتوية الخفيفة والمتوسطة ليلاً سواء في الاستراحات والمخيمات في الأماكن المكشوفة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من المملكة.

وأردف: تحلو فيه فاكهة الشتاء، وهي “الضو” النار، ومن المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة من ناحية التهوية واتباع الشروط النظامية لشب “الضو” في المتنزهات للمصلحة العامة.