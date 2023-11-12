تحديث احتياطات القطاع .. الخريف: فرص كثيرة مع إفريقيا في الصناعة والتعدين

البلاد – الرياض

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على هامش “المؤتمر السعودي العربي الأفريقي”. إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، وذلك في يناير المقبل خلال مؤتمر مستقبل المعادن. وتابع: “نعمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة”.

وأشار خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان “جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة”، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض، إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.

وبين الوزير أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، عبر تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي المنعقد في العاصمة الرياض.

وشهدت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، بما في ذلك إقامة شراكات بين الشركات السعودية والأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية، وبحث سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة الأفريقية.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن توقيع مذكرات تفاهم مع 4 دول أفريقية للتعاون في قطاع التعدين، وتضمنت مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والجيولوجيا في تشاد، ووزارة المناجم والجيولوجيا في السنغال، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في زيمبابوي، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا.

وتستهدف المذكرات التعاون في مجال التعدين عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء، وتشجيع الشراكة والمبادلات بين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات الخاصة العاملة في قطاع المعادن.