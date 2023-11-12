افتتحت مكتبها الدولي الأول في أوروبا.. نيوم.. استثمارات فريدة في التقدم العالمي

لندن- واس

تأسيسا لعلاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين ، افتتحت نيوم مكتبها الدولي الأول في مدينة لندن ، والذي سيشكل قاعدة لدعم أعمالها في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا ، بما يسهم في تسريع جهود نيوم لتحقيق مثالية العيش والعمل والاستدامة.

أقيم حفل الافتتاح الرسمي للمكتب, بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة أوليفر دودن، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، والذين ألقوا كلمات بهذه المناسبة أمام شركاء نيوم الإستراتيجيين والحضور.

وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان: “يوفر افتتاح مكتب “نيوم” في لندن منصةً لإبراز أهمية هذا المشروع على المستوى العالمي، وللمستثمرين والمؤسسات والمبتكرين في المملكة المتحدة الذين يشاركون “نيوم” رؤيتها المتمثلة في تغيير أسلوب المعيشة والعمل حول العالم، كما يأتي في إطار الإيمان بالدور المهم الذي ستؤديه المملكة المتحدة وقادة الاستثمار في دعم جهود نيوم لتسريع التقدم البشري وتأمين مستقبل جديد ومستدام للجميع”. من جهته، عد أوليفر دودن، هذه الخطوة حدثاً مهما لتعزيز العلاقة بين “نيوم” والمنظومة المالية والتقنية في لندن، وتوسيع مجالات الشراكة في التصميم وإدارة المشاريع، مما يسهم في نمو الاستثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

بدوره، قال المهندس النصر: “نحن نؤمن بأهمية توسيع انتشارنا الدولي، وتعزيز التعاون مع ألمع العقول في العالم لحل التحديات الأكثر إلحاحاً، ومن هذا المنطلق يأتي اختيار لندن لافتتاح أول مكتب دولي في إطار ترسيخ وجودنا في المملكة المتحدة، والقارة الأوروبية عموماً, فبعد أن عززت نيوم، خلال الأعوام الماضية، استثماراتها الناجحة وشراكاتها المثمرة مع شركات المملكة المتحدة وأوروبا، فإننا نعتزم من خلال المكتب استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، والترويج لما تملكه نيوم من مقومات وفرص استثمارية فريدة”. وسيتولى عبدالله الهزاني منصب الرئيس التنفيذي لمكتب نيوم الجديد في أوروبا، بعد انتقاله من منصبه كمدير تنفيذي في أوكساچون، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم، كما عمل الهزاني، قبل ذلك، مديراً تنفيذياً في صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الإستراتيجي لنيوم.