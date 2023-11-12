اتحاد الفروسية يقيم أول بطولة ترويض دولية بالسعودية

الرياض- البلاد
أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن إقامة أول بطولة ترويض دولية بالمملكة العربية السعودية على كأس الاتحاد
السعودي للفروسية وذلك بمقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض في الفترة من 16-18 نوفمبر، وتتكون البطولة من ثلاثة أشواط. تأتي بطولة الترويض الأولى بعد اعتماد اتحاد الفروسية للعبة الترويض ضمن ألعاب الفروسية التي يشرف عليها.
يذكر أن الاتحاد أقام عدد من البرامج في الفترة السابقة لاكتشاف الموهوبيين في هذه الرياضة وعمل بعض الدورات لتدريبهموتطويرهم ليكون لمملكة تواجد قوي في هذه البطولات في المحافل الكبرى .
يذكر أن المملكة حصلت على استضافة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لأول مرة بالشرق الأوسط، والمقرر إقامته في ابريل 2024م.
ويحرص اتحاد الفروسية على الاهتمام بجميع ألعاب الفروسية ودعمها حيث يضم قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الاوتاد والرماية منعلى ظهر الخيل والترويض.