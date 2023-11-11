في سوبر جلوب.. الخامس بين الخليج والأهلي.. والنور ينافس على التاسع

الدمام- البلاد
حقق فريق النور السعودي أول فوز له في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” عقب فوزه على فريق سان فرناندو الأرجنتيني في اللقاء الذي انتهى قبل قليل بنتيجة (31-29) في دور تحديد المراكز من 9-12.
انتهى الشوط الأول بتأخر النور بنتيجة (15-16)، قبل أن يعود في الشوط الثاني بالنتيجة ويحقق الفوز، وحاز لاعبه مروان شويرف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبذلك سيلعب على المركزين التاسع والعاشر غدًا الأحد ضد كال هيت الأمريكي الذي فاز على كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (27-22)، في اللقاء الثاني لتحديد المراكز من 9-12 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023”.
انتهى الشوط الأول بتقدم كال هيت بنتيجة (15-10)، وحاز لاعبه فريدريك كولستيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.