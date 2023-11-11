الرياضة

في سوبر جلوب.. الخامس بين الخليج والأهلي.. والنور ينافس على التاسع

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1445 هـ      11 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- البلاد
حقق فريق النور السعودي أول فوز له في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023” عقب فوزه على فريق سان فرناندو الأرجنتيني في اللقاء الذي انتهى قبل قليل بنتيجة (31-29) في دور تحديد المراكز من 9-12.
انتهى الشوط الأول بتأخر النور بنتيجة (15-16)، قبل أن يعود في الشوط الثاني بالنتيجة ويحقق الفوز، وحاز لاعبه مروان شويرف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبذلك سيلعب على المركزين التاسع والعاشر غدًا الأحد ضد كال هيت الأمريكي الذي فاز على كوينزلاند الأسترالي بنتيجة (27-22)، في اللقاء الثاني لتحديد المراكز من 9-12 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023”.

انتهى الشوط الأول بتقدم كال هيت بنتيجة (15-10)، وحاز لاعبه فريدريك كولستيد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

 

وبذلك سيلعب كال هيت في اللقاء القادم مع فريق النور السعودي في لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر، فيما سيلعب كوينزلاند مع فرناندو الأرجنتيني في لقاء تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة تجاوز فريق الأهلي المصري منافسه الكويت الكويتي بنتيجة (35-25)، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل ضمن مواجهتي تحديد المراكز من 5-8 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023”.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة (16-12)، وحاز حارسه عبدالرحمن طه على جائزة أفضل لاعب في المباراة.


وبذلك سيلعب الأهلي في اللقاء القادم على المركزين الخامس والسادس مع الخليج السعودي بعد فوزه على النجمة البحريني بنتيجة (27-24)، في اللقاء الثاني لتحديد المراكز 5-8 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2023”.

انتهى الشوط الأول بتقدم الخليج السعودي بنتيجة (14-10)، وحاز لاعبه مجتبى آل سالم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبذلك سيلعب الخليج في اللقاء القادم عصر غدٍ الأحد أمام “بطل أفريقيا” فريق الأهلي المصري في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما سيلعب النجمة مع الكويت الكويتي في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *