فيديو.. ميلان يسقط أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

سقط ميلان في فخ التعادل الإيجابي (2-2) خارج قواعده السبت أمام ليتشي، ضمن مباريات المرحلة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).

وواصل ميلان سقوطه في الدوري الإيطالي بالأسابيع الأخيرة؛ إذ لم يتذوق طعم الانتصار في آخر 4 جولات، واكتفى بالخسارة مرتين والتعادل في مثلهما.

أقيمت المباراة في ملعب (كومونالي فيا ديل ماري) معقل ليتشي، أمام حضور جماهيري غفير ملأ المدرجات عن آخرها، وبصافرة الحكم روساريو أبيسو.

ميلان أنهى الشوط الأول متقدّما بهدفين دون مقابل عن طريق الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 28، ثم الهولندي تيجاني رايندرس في الدقيقة 35.

غير أن ليتشي عاد في الشوط الثاني، وأحرز هدفين في ظرف 4 دقائق، عبر الإيطالي نيكولا سانسوني في الدقيقة 66، والزامبي لاميك باندا (70).

وطرد الحكم أبيسو مهاجم ميلان جيرو في الدقيقة 94، ثم ألغى هدفًا ثالثًا قاتلًا لليتشي بعدها بثوان معدودة بعد الرجوع لتقنية (VAR) لوجود مخالفة.

شاهد أهداف مباراة ميلان وليتشي 2-2