الرياضة ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023.. ختام فعاليات الجولة الأخيرة لبطولة الدراق في الرياض

الرياض – هاني البشر

اختتمت مساء أمس الجمعة، فعاليات الجولة الأخيرة لبطولة الدراق، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، والتي استضافها ميدان ديراب بمدينة الرياض، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة. وشهدت أيام الجولة الثلاثة إجراء التسجيل والفحص الفني للمركبات المشاركة، كما شهدت الفعاليات إجراء جولات التجارب الحرة للسائقين، وجولتين من التصفيات وصولاً إلى الجولات النهائية لجميع الفئات أمس الجمعة. وعلى هامش الجولة، نظّم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دورة للفحص الفني لسباقات دراق، بمشاركة عدة اتحادات خليجية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات ونادي منظمي السباقات السعودي، وذلك بهدف رفع مستوى الفاحصين الفنيين خلال البطولات. وبعد انتهاء السباق توّج سطام بن عبداللطيف الحزامي، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أصحاب المراكز الثلاث الأوائل لجميع الفئات وسط أجواء رائعة وفرحة عارمة من المشاركين والجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع المتسابقين الفائزين، حيث تعتبر هذه البطولة أكبر سلسلة سباقات دراق في المملكة وأكثرها تنافسية وتجتذب السائقين وسياراتهم من جميع مناطق المملكة. وفي منافسات السيارات، تصدّر السائق عبداللطيف عبدالله الزامل ترتيب فئة “إندكس 10″، تلاه معاذ محمد الزهراوي، وعلي عبدالرحمن العجاجي، وفي فئة “إندكس 9.0″، جاء السائق فيصل خليفة الأحمد في المركز الأول، تلاه تركي محمد التركي، ومحمد عبدالإله علام، وفي فئة “إندكس 8.5” تصدر السائق ريان عبدالعزيز أبوصندوق ترتيب الفئة أمام إبراهيم أحمد الشنيفي، وسراج عدنان أبو العلا، وجاء السائق مسلم رضي القلاف في صدارة فئة “إندكس 4.5” أمام عبدالله خليفة الشامسي، وسعيد حسين الجاسم، أما في فئة “آوتلو في 8″، جاء السائق ماجد علي الحربي في المركز الأول، أمام عبدالعزيز ناصر الفارس وهشام يوسف الملا، وفي فئة “آوتلو في 6” تصدر السائق محمد حسين بوحيزة ترتيب الفئة أمام يوسف محمد الرستل وبدر سهل السويلم، وجاء السائق أحمد الحليمي في المركز الأول لفئة “آوتلو في 4” أمام هيثم فوزي كتبي. وفي منافسات الدراجات النارية، جاء مشاري محمد التركي في صدارة فئة “آوتلو”، تلاه أحمد ناصر النخيلان ومثنى أبوذياب، وفي فئة “برو ستريت”، جاء مشاري محمد التركي في صدارة الفئة أمام خالد علي الدوسري وفادي سميح أبوجاموس، وفي فئة “ستريت فايت 9.5” جاء في المركز الأول فادي سميح أبوجاموس أمام خالد علي الدوسري ومثنى أبوذياب، فيما جاء فادي سميح أبوجاموس في المركز الأول لفئة “إندكس 8.5” تلاه أحمد دخيل المهوس وحسين أحمد العيد.