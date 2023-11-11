الرياضة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 تصل إلى المنطقة الشرقية

الرياض – هاني البشر

وصلت مسيرة شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 إلى المنطقة الشرقية، حيث بدأت جولتها في المنطقة بزيارة الدمام. وفي أجواء احتفالية، بدأت جولة الشعلة في الواجهة البحرية لكورنيش الدمام، حيث حمل الشعلة محمد مصطفى ال نصفان لاعب الاسكواش الحائز على الميدالية الذهبية ببطولة الدنمارك للشباب عام 2022، والميدالية الذهبية لبطولة قطر الدولية للشباب التابعة للاتحاد الآسيوي في مارس 2023، كما حمل الشعلة بطل السباحة علي عيسى،الذي أحرز ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب السعودية العام الماضي، وميدالية ذهبية وبرونزية في دورة الألعاب الخليجية في الكويت عام 2022، وصاحب الرقمين القياسيين السعوديين في سباقات 100 متر و200 متر ظهر. وواصلت المسيرة جولتها في منطقة جزيرة المرجان، أحد أبرز المعالم السياحية والترفيهية في الدمام بالمنطقة الشرقية، وأول جزيرة اصطناعية بالمملكة، وحمل الشعلة لاعب الاسكواش ياسر حسين آل عباس، صاحب المركز الثاني في بطولة الخليج للاسكواش تحت 17 سنة عام 2021. وانتقلت مسيرة الشعلة بعد ذلك إلى ممشى طريق الملك سلمان حيث حمل الشعلة خلال هذه الزيارة بطلة الملاكمة كلثوم حنتول، صاحبة أول ميدالية ذهبية سعودية في دورة الألعاب العالمية القتالية الرياض 2023، وصاحبة الميدالية الفضية في النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية 2022. ثم توجهت المسيرة إلى بحيرة البط بكورنيش الخبر الشمالي، حيث حمل الشعلة عبدالعزيز الدريعي، لاعب الدراجات الهوائية والذي حقق 3 ميداليات ذهبية وفضيتين في البطولة العربية للمضمار عام 2022، و3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية المجمعة 2021، واختتمت المسيرة جولتها في ساحة جوار، وحمل الشعلة في الممشى اللاعب الأولمبي السعودي على نور الخضراوي لاعب تنس الطاولة وصاحب المركز الأول في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وصاحب المركز الأول في دورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023