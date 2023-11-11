شاهد.. هاتريك تاريخي من مبابي مع باريس سان جيرمان

سجّل كيليان مبابي هاتريك وقاد باريس سان جيرمان، إلى انتصار خارج قواعده (3-0) السبت على ريمس، لحساب الجولة 12 من الدوري الفرنسي (2023-2024).

ورفع الـ(بي إس جي) رصيده إلى 27 نقطة في صدارة المسابقة الفرنسية، متقدًمًا على الوصيف نيس (26 نقطة) وموناكو صاحب المركز الثالث (23 نقطة).



هاتريك مبابي أمام ريمس جاء في الدقائق 3 و59 و82، بثلاث تمريرات حاسمة من زملائه، عثمان ديمبيلي وكارلوس سولير وبرادلي باركولا على الترتيب.



وعزز مبابي (25 عامًا) صدارته للائحة هدّافي (ليغ 1) برصيد 13 هدفًا من 12 مباراة، ويلاحقه المهاجم النيجيري آكور آدامز من فريق مونبيليه بواقع 7 أهداف.



هاتريك مبابي أمام ريمس اعتبر تاريخيًا، فمنذ انضمامه إلى باريس عام 2017، لم يسجّل أي لاعب في الكرة الفرنسية هاتريك أكثر منه، بواقع 33 مرّة.



شاهد هاتريك مبابي أمام ريمس (3-0)