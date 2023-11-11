شاهد.. جيرونا يواصل تصدُّر الدوري الإسباني بانتصار جديد

حوّل جيرونا تأخره إلى انتصار (2-1) السبت على مضيفه رايو فاييكانو، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

وواصل الفريق الكاتالوني تصدّره للائحة المسابقة بواقع 34 نقطة، قبل ريال مدريد الوصيف (29 نقطة) وبرشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثالث (27 نقطة).

في ملعب (ستاديو دي فايساس) معقل رايو فاييكانو، حقق جيرونا -المملوك لمجموعة سيتي الإماراتية- الانتصار رقم 11 في الموسم، مقابل تعادل وهزيمة.

رايو فاييكانو سجّل أولًا عبر ألفارو غارسيا في الدقيقة 5، غير أن جيرونا تعادل عبر الأوكراني أرتيم دوفبيك (42) وسجّل هدف الانتصار عبر البرازيلي سافيو (65).

شاهد ملخص تفوق جيرونا على رايو فاييكانو (2-1)