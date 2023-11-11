شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وبيرنلي (3-1)

دكّ أرسنال شباك ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لواحد السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

ورفع الفريق اللندني -وصيف الموسم الماضي- رصيده إلى 27 نقطة في وصافة اللائحة خلف مانشستر سيتي الذي يمتلك نفس الرصيد ويتصدر بفارق الأهداف.



دارت أحداث اللقاء في أرضية ملعب (الإمارات) معقل أرسنال أمام نحو 65 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.



أهداف أرسنال أمام بيرنلي بدأها البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني عادل الإنجليزي ويليام براونهيل النتيجة لبيرنلي بالدقيقة 54.



في الشوط الثاني توالت أهداف أرسنال وهز شباك بيرنلي في الدقيقتين 57 و74 عبر المدافع الفرنسي ويليام صاليبا والظهير الأوكراني أولكسندر زينشينكو.

شاهد أهداف أرسنال وبيرنلي (3-1)